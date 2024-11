Grande ritorno in campo oggi per Hakan Calhanoglu dopo l’infortunio. Il centrocampista dell’Inter analizza così l’1-0 contro il Lipsia ai microfoni di Inter TV: “Siamo contenti, è un altro grande risultato per restare lì in alto. Forse dovevamo segnare di più per quello che abbiamo creato, ma alla fine come contro l’Arsenal abbiamo tenuto il risultato e dimostrato che stiamo bene anche in fase difensiva. Abbiamo creato tante occasioni nel primo tempo, potevamo fare più gol e non è successo. Il Lipsia è una squadra forte che pressa tanto, nel secondo tempo sono cresciuti e ci hanno messi in difficoltà, ma quello che contava era il risultato”.

E ancora: “Ero fuori, sono contento di essere tornato. Avere due infortuni alla stessa gamba ha fatto male, sono felice di essere tornato e spero di continuare così senza dolore. Dobbiamo essere sempre pronti e continuare così”.