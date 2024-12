Il primo pensiero di Hakan Calhanoglu nell'intervista rilasciata ad Inter TV dalla BayArena di Leverkusen è rivolto al ritorno da avversario in quella che per parecchi anni è stata la sua casa: "Dopo sette anni torno qui per la prima volta, sono contento di trovare i miei ex compagni e tutti quelli che hanno lavorato qui con me. Mi mancavano, non vedo l'ora di vederli. Essere qui è bello, ci sono tante emozioni; però non vedo l'ora di giocare".

I tifosi del Bayer possono essere un fattore domani?

"Non so, non posso dirlo ora; vedremo domani. Ci sono bei ricordi che ho avuto qui, ma sarà importante solo la partita. Vogliamo giocare bene come abbiamo fatto fin qui, vogliamo continuare così".

Qualificarsi il prima possibile può aiutare a risparmiare energie in campionato, ne parlate tra di voi?

"Sicuramente sì, vogliamo arrivare nelle prime otto per recuperare un po' di più. Siamo vicini, mancano ancora due partite dopo questa e domani vogliamo dare tutto".