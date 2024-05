Dopo l'annuncio dell'elenco dei preconvocati per gli imminenti Europei, il ct della Nazionale turca Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa illustrando i criteri coi quali si è arrivati alla lista dei 35: "I nostri criteri di selezione si basano innanzitutto sulla qualità dei nostri giocatori. Abbiamo fatto la nostra scelta soprattutto per creare un gruppo. Io e la mia squadra abbiamo guardato centinaia di partite dal vivo. Naturalmente, i valori fuori dal campo sono importanti quanto i valori calcistici. Il criterio più importante è stata la prestazione dei nostri giocatori durante tutta la stagione ma soprattutto nell'ultimo tratto della stagione. Non abbiamo scelto di agire secondo logiche politiche: le nostre scelte sono state fatte in base a ciò che abbiamo visto sul campo e le ultime prestazioni attuali dei giocatori. Ricordiamo che giocheremo ad alto livello".