Nei giorni scorsi, l'ex dirigente della Juve, Antonio Giraudo, ha depositato un ricorso al Tribunale ordinario di Roma per chiedere la pregiudiziale in Europa contro la sentenza di radiazione dopo Calciopoli, confermata dalla Corte Figc nel luglio 2011 e poi dall’Alta Corte di Giustizia del Coni nove mesi più tardi. Proprio ieri, la stessa sezione del Tar del Lazio, che per il caso Giraudo lo scorso marzo si era dichiarata incompetente, ha deciso di sospendere il ricorso di Andrea Agnelli e di Maurizio Arrivabene per presunta incompatibilità della giustizia sportiva con la normativa Ue.

"La sentenza su Agnelli e Arrivabene certamente aiuta anche noi, abbiamo riassunto il ricorso al tribunale ordinario di Roma. Ogni giudice può pensarla in maniera diversa, ma di fatto il tribunale può sollevare anche per Giraudo la questione pregiudiziale in Europa. Anche Dupont era contento per questa ordinanza", ha spiegato a Lapresse.it Amedeo Rosboch, uno dei due legali assieme a Jean-Louis Dupont di Giraudo.