Raggiunto da Tuttosport, l'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò esprime fiducia sulle possibilità Scudetto della formazione di Antonio Conte: "Se può restare in vetta fino alla fine? Per me si. L’Inter sulla carta parte favorita, ma i nerazzurri li vedo più concentrati sulla Champions quest’anno. Un fattore che potrebbe costare qualche punto alla squadra di Simone Inzaghi; mentre gli azzurri hanno il vantaggio di poter pensare solo al campionato. Senza le coppe e con un condottiero come Conte in panchina lo Scudetto è davvero possibile per il Napoli".

La sua numero 11 l’ha ereditata Lukaku, che è partito subito forte con 3 gol e 4 assist in 5 presenze.

"Ed è ancora al 50% della condizione. Finora nelle gare ha lavorato d’esperienza, facendo a sportellate coi difensori avversari e andando incontro alla palla per favorire l’inserimento di esterni e centrocampisti. Il vero Lukaku non si è ancora visto. Quando starà al top della condizione torneremo ad ammirare il belga che parte in progressione e va in porta come ai tempi dell’Inter. Resta comunque il miglior attaccante della Serie A. Sia che giochi bene sia che giochi male, Lukaku 20 gol all’anno te li fa sempre. In più riesce ad essere un leader per i compagni".