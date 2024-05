Salvezza centrata per il Cagliari, che con il successo sul Sassuolo conserva la presenza in Serie A anche per la prossima stagione. Nel 2-0 dei sardi al Mapei ci ha messo lo zampino anche Matteo Prati, intervistato da DAZN al termine del match: "Quando ho visto il pallone arrivare ho pensato a tirare, poi ho visto tutta la gente esultare e volevo buttarmi con loro, ma non era possibile. Questo gol è dedicato a loro. Quando abbiamo affrontato Atalanta, Inter e Juventus abbiamo sentito una spinta in più. Con questi tifosi è impossibile non cercare di portare la vittoria a casa. Bisogna solo ringraziarli. Sono veramente contento, forse ancora non ho realizzato quanto accaduto. Deiola? Il capitano ci ha sempre sostenuto, si è fatto sentire. Questa salvezza la meritiamo".