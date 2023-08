Lunedì sera il Cagliari è caduto in casa sotto i colpi dell'Inter. A spiegare i motivi ci pensa ancora una volta Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna: "Questione di testa, di errori - evidenzia il tecnico -. Sapevamo come ci avrebbero attaccati, ma noi non siamo stati in grado di contrastarli. Ho fatto vedere loro questi errori, spero non si ripetano. Questione di testa".