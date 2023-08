Cade un tabù in serie A, quello del vincolo territoriale. Se ne era parlato già l'anno scorso quando Simone Sozza, nato a Milano, aveva arbitrato Inter-Napoli. Ora, per la seconda giornata di Serie A, Daniele Doveri della sezione di Roma, nato a Volterra ma residente della Capitale, è stato designato per dirigere Verona-Roma. Un segnale forte sull'imparzialità degli arbitri, a prescindere dalla zona di origine.