Esteban Cambiasso compie 43 anni. L'Inter ha voluto omaggiare il Cuchu nel giorno del suo compleanno con un messaggio di auguri. "Intelligenza tattica sopra la media, duttilità e carisma. Esteban Cambiasso in maglia nerazzurra ha messo in mostra tutte queste caratteristiche, ritagliandosi un ruolo da assoluto leader. Arrivato nel 2004, nei 10 anni con l’Inter ha collezionato 430 presenze e segnato 51 gol.

La sua presenza in campo è stata dominante e decisiva in tutti i trofei che ha vinto: 5 Scudetti, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane - si legge nella nota pubblicata sul sito dell'Inter -. Grinta, gol pesanti e personalità hanno fatto in modo che il suo nome sia per sempre legato alla storia dell’Inter e ai suoi tifosi. Gli stessi che nel 2021 lo hanno votato, facendolo entrare nella Hall of Fame nerazzurra. Oggi il "Cuchu" compie 43 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e dei tifosi nerazzurri".