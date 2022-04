Insieme a Cesare Casadei, un altro giocatore dell'Under 19 dell'Inter ha trovato la soddisfazione del gol con la propria Nazionale: Nikola Iliev, attaccante bulgaro della formazione di Cristian Chivu, ha infatti deciso qualche giorno fa la partita tra Bulgaria e Montenegro Under 19 disputata a Boyana. Sua la rete della vittoria al minuto 79, in un match dove Iliev è stato anche protagonista sfortunato avendo colpito una traversa e un palo. Quest'oggi, nuovo test tra le due squadre che ha visto ancora una volta vittoriosi i bulgari, questa volta per 3-1: Iliev non è entrato nel tabellino.