Nella notte italiana di venerdì, Tajon Buchanan è atteso in campo da titolare nella gara tra il Canada e il Messico, valida per la semifinale di Concacaf Nations League. Per il laterale di proprietà dell'Inter si tratterebbe della seconda partita dal via in meno di una settimana dopo i 64' giocati con la maglia del Villarreal nella sconfitta subita per mano del Real Madrid. Lo riporta OneSoccer.