Marcelo Brozovic non si ferma mai, neanche di fronte a una sconfitta dolorosa come quella di sabato scorso a Istanbul, nella finale di Champions League che ha visto la sua Inter arrendersi al Manchester City. D'altronde, è il calciatore-maratoneta per eccellenza, quello che corre più chilometri di tutti, già pronto ad aiutare la sua Croazia nella semifinale di Nations League contro l'Olanda: "Giocherà sicuramente da titolare, è motivato ad aiutare il più possibile - ha spiegato in conferenza stampa ct Zlatko Dalic -. Possiamo aspettarci cose buone da lui.

Ha giocato brillantemente in finale, mi aspetto che ripeta la prestazione di Istanbul. Sabato abbiamo tifato tutti per lui, purtroppo non è riuscito a vincere la Coppa".