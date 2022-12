"Davanti alla difesa Brozovic è il migliore del mondo. Ci sarebbe anche Casemiro, ma interpreta il ruolo in maniera diversa. Nessuno è come Marcelo, il suo posto non è in discussione". Così Nicolò Barella in un'intervista rilasciata in queste ore ai colleghi della Gazzetta dello Sport. Un tema che più attuale non si può, alla luce della sfida nella sfida tra i due che sta andando in scena durante Croazia-Brasile, quarto di finale del Mondiale.