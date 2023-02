Brozovic is back. Dopo la lunga e reiterata assenza di Marcelo, andato out a settembre per poi tornare ai box una seconda volta, immediatamente dopo il rientro dal Qatar, il centrocampista croato, a lungo cervello e anima di questa Inter, è finalmente tornato a disposizione di Simone Inzaghi. E chissà che non possa tornare utile già domani contro il Milan. Eppure, in sua assenza, Inzaghi è riuscito a trovare gli ingredienti per sopperire alla mancanza del fulcro del centrocampo interista: Calhanoglu is the new Brozo. Almeno, così è stato fino a questo momento, dimostrando peraltro di essere più che all'altezza del ruolo. Domandarsi cosa cambierà con il rientro dell'ex Dinamo Zagabria sovviene lecito e a rispondere è lo stesso tecnico piacentino che in conferenza stampa prima del derby spiega: "Dipenderà partita dopo partita. Brozovic è molto importante.