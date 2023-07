Dopo un lungo tentennare, il centrocampista croato Marcelo Brozovic accetta il triennale arabo. Va via, infatti, dopo una lunga militanza nerazzurra, l’eclettico calciatore, convinto dal ds degli arabi Vucevic, ad accettare l’offerta dell’Al-Nassr. Brozo, grande protagonista delle ultime stagioni interiste, riceverà uno stipendio di circa 23 milioni di euro a stagione e si accompagnerà a compagni di squadra di tutto rispetto. Si parte, infatti, con Cristiano Ronaldo, già ingaggiato nel mercato di gennaio e confermato per il prossimo campionato, Karim Benzema, Ruben Neves, Kanté, Koulibaly e altri. Pare, comunque, che le sirene arabe stiano tentando di conquistare anche Marco Verratti ma la trattativa, per il giocatore ora in forza al Paris Saint-Germain, è ancora in alto mare.

L’Inter fa un po’ di conti dopo una stagione molto interessante. La vittoria della Coppa Italia e, soprattutto, la finale di Champions League contro il Manchester City, hanno regalato grandi emozioni ai tifosi. Ma cosa sta accadendo in questi primi giorni di calciomercato? Dopo l’addio annunciato di Brozovic, si sta discutendo del futuro di Onana, richiesto dal Manchester United. Se Onana dovesse andar via, il cartellino del giocatore potrebbe essere un buon bottino per riscattare definitivamente Lukaku, reduce da un’ottima stagione. Si parla, comunque, se Onana verrà venduto, di Navas come sostituto. Keylor Navas, costaricano ora al Nottingham Forest, è stato portiere del Real Madrid prima e del Paris Saint-Germain poi. Si è sempre distinto come giocatore molto tecnico, capace di ottime parate tra i pali e con i piedi buoni.

Per il centrocampo, invece, si punta a Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e della nazionale italiana. Frattesi, opzionato anche da Milan e Roma, è uno degli obiettivi dei nerazzurri che stanno cercando di rimpiazzare Brozovic con un giocatore giovane ma già affermato come il romano. Tanta attesa, dunque, per la destinazione del calciatore che sembra essere molto attratto dai nerazzurri e dal modulo di gioco proposto da Inzaghi.

Si sa, il calciomercato è un po’ come un’incursione nei migliori siti di poker online per giocare a poker: strategia e psicologia valgono certamente di più di una buona mano di carte. Inzaghi, comunque, si trova a dover rimettere in piedi una squadra che ha dimostrato grande carattere e che, se non perderà tanti pezzi per strada, ha un’ossatura più che valida per fare bene anche il prossimo anno.

Inzaghi: dal possibile esonero al grande rush finale

Simone Inzaghi è stato, probabilmente, più di ogni giocatore della rosa, grande protagonista della scorsa stagione. Dopo una serie di risultati molto deludenti, il tecnico piacentino era stato messo quasi alla porta, coinvolto in una gogna mediatica senza precedenti. L’allenatore, però, non solo ha resistito a ogni tipo di attacco ma ha messo in chiaro che le cose non stavano andando per il verso giusto solo per una serie di coincidenze e non per reali mancanze della squadra che, a suo parere, costruiva un’ottima ragnatela di passaggi mancando, però, il gol.

La sua grande intuizione tattica, lavorando ogni volta su come imbrigliare l’avversario di turno, ha dato, alla fine, i suoi frutti regalando ai tifosi un finale di campionato e di coppa senza precedenti. La semifinale derby con il Milan è stata un capolavoro di flessibilità, rendendo gli avversari inermi davanti al gioco dirompente dei nerazzurri. Anche la finale contro il Manchester City, di sicuro più forte, non è stata la debacle attesa ma una partita molto combattuta con un paio di occasioni per l’Inter che avrebbero, di sicuro, potuto cambiare l’esito del match. Buona, dunque, la stagione e tanta attesa per la prossima, sempre da protagonisti.