André Onana ai saluti. Secondo la Gazzetta dello Sport, oggi a Ibizia, Piero Ausilio incontrerà prima David Harrison del Manchester United e successivamente Albert Botines, l'agente del camerunese: l'obiettivo è stringere sempre di più sulla trattativa che porterà il portiere in Premier League. Con 50 milioni più bonus l'affare dovrebbe andare in porto e Ten Hag avere il suo nuovo numero 1, mentre i nerazzurri incasseranno un bottino buono in parte anche per riportare Lukaku defintivamente a Milano.

Poi, ovviamente, per i nerazzurri si aprirà anche il capitolo nuovo portiere: un big in là con l'età a costi pressoché nulli oppure un giovane costoso ma futuribile? I nomi che fa la Gazzetta sono i soliti di questi giorni: "Le opzioni Lloris dal Tottenham e Keylor Navas dal Psg, oltre all’eventuale prestito di Sommer dal Bayern, nascono dalla prima prospettiva maggiormente “conservativa”. In caso di rilancio anche per la porta, invece, i nomi più caldi per ora sembrano due: Giorgi Mamardashvili, georgiano del Valencia, forse il preferito nel rapporto età-talento-prospettiva, e Anatoliy Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk e dell’Ucraina. Il duo è seguito a ruota da David Raya, 27enne spagnolo del Brentford e della nazionale di De La Fuente. L’ucraino, con scadenza 2024, è osservato speciale perché ha dalla sua un prezzo più vantaggioso rispetto ai concorrenti: potrebbero bastare una decina di milioni per arruolarlo. A quel punto, il suo arrivo potrebbe essere accompagnato da quello di un secondo di qualità: occhio al doriano Emil Audero, contattato nelle ultime ore", si legge.

