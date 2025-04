Chi si ferma è perduto. E' una massima che in questo preciso momento storico vale più che mai per l'Inter, che deve preparare la 'partita più importante dell'anno, nella definizione di Beppe Marotta, pochi giorni dopo aver centrato l'impresa di qualificarsi alle semifinali di Champions League. E l'avversario dei nerazzurri è tra quelli più temibili, il Bologna di Vincenzo Italiano che all'andata riuscì a imporre il pari a San Siro: "Preparare partite del genere per l’Inter comincia a diventare logorante, anche perché c’è qualche infortunio che da un po’ complica le rotazioni di Simone Inzaghi e rende meno agevole il turnover. Tuttavia, arrivare a questo punto della stagione con la possibilità di giocarsi Scudetto e Champions regala motivazioni che ti spingono a dare qualcosa in più e a sopperire a un po’ di stanchezza", il pensiero esposto da Christian Brocchi per Radio TV Serie A.