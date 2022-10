Ospite della 'Domenica sportiva', Cristian Brocchi motiva così la metamorfosi dell'Inter nelle ultime gare dopo un avvio balbettante a livello di gioco e risultati: "E' cambiato qualcosa a livello mentale, i giocatori hanno capito che c'era qualche dettaglio da curare in più - le parole dell'ex tecnico del Monza -. l'Inter, per me, rimane la squadra più forte in Italia, deve per forza competere per vincere il campionato e andare avanti in Champions, come sta facendo in un girone difficile. A Simone Inzaghi vanno fatti i complimenti per l'ottimo lavoro che sta facendo, così come bisogna dare i meriti al Milan che è arrivato davanti ai nerazzurri l'anno scorso".