Sergio Brio, ex calciatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku.

"Sono molto titubante sui cavalli di ritorno, anche se il caso Lukaku è diverso - le sue parole -. Torna perché ha voglia di stare all'Inter, è stato venduto, non ha voluto andarsene. Dybala? Non credo che rimarrà senza squadra, credo che stiano cercando la migliore offerta. Le società sono indebitate, è un brutto periodo in generale, non solo nel calcio".