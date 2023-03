Ospite oggi ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, l'imprenditore e tifoso bianconero Flavio Briatore ha parlato così di Inter-Juventus di ieri sera: "Il fallo di mano di Rabiot c’era - ha ammesso -, ma non mi sembra il caso di parlare di sudditanza verso la Juve, dato che ci hanno tolto 15 punti. L’arbitro ha sbagliato, deve prendersi la responsabilità senza scaricarla tutta sul Var, ma ci sono stati errori sia contro l’Inter che contro di noi nel corso del campionato. I nerazzurri hanno comunque avuto tempo a disposizione per recuperare la partita ma hanno giocato una brutta partita. La Juventus ha meritato di vincere”.

Due battute anche sul caso plusvalenze: "Se la società ha fatto errori deve pagare lei ma non i giocatori che non c’entrano nulla. La penalizzazione di 15 punti non si sa se resterà, che decidano e finisce lì".