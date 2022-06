Ospite sulle frequenze d TMW Radio, Gianluca Petrachi ha parlato così della possibilità di vedere Gleison Bremer all'Inter nella prossima stagione: "Innanzitutto vanno fatti i complimenti al giocatore che ha rinnovato dimostrando riconoscenza verso il proprio club anziché andare in scadenza - le parole dell'ex dirigente di Torino e Roma -. E' un ragazzo che ha valori eccellenti, merce rara in questo mondo. Credo sia giusto che il Torino gli faccia fare il salto per quello che ha dimostrato. Gli auguro il meglio perché è un ragazzo straordinario".