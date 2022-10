In vista della sfida casalinga contro la Salernitana, l'ex calciatore e allenatore dei granata, Roberto Breda è interveniuto a Radio Punto Nuovo per parlare del lunch-match di San Siro. "L'Inter sta dimostrando di essere una grande squadra a prescindere da Lukaku, quindi la Salernitana dovrà comunque fare una gara perfetta a San Siro. Solitamente dopo le coppe c'è un calo fisico e nervoso, i granata dovranno approfittare di eventuali passi falsi per strappare quanti più punti possibili per la lotta salvezza. L'Inter viene da tre partite di grande livello, ormai è in ripresa. Inzaghi ha già perso tanti punti per strada, non credo che contro la Salernitana si concederà il lusso di sentirsi appagata dalla Champions e sbagliare poi approccio in campionato. La Salernitana ha bisogno di trovare un po' di equilibrio. Ha fatto un mercato oneroso e forse ha alimentato le aspettative oltremodo. Le battute di arresto hanno messo tutto in discussione, ma non deve cambiare la percezione del lavoro di Nicola".