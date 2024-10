Intervenendo su TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Brambati ha offerto il suo punto di vista sull'inizio di stagione dell'Inter: "Paradossalmente ha fatto 0-0 col City che di solito non finisce a zero gol, così come con l'Atalanta. Per me dietro c'è un calo di attenzione e spero non ci sia un calo di fame, che capita dopo uno Scudetto o quando non hai giocatori abituati a rivincere".