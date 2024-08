Il Milan ha fatto parecchio sul mercato, ma per Ariedo Braida i nuovi giocatori arrivati non sono ancora sufficienti per colmare il distacco con l'Inter. Questa è la convinzione espressa ai microfoni della Gazzetta dello Sport. "Tre rinforzi, pur di valore, non bastano. Il Milan per puntare a vincere deve potenziare in tutti i reparti e le riserve non possono essere semplici riserve, ma elementi all'alterzza dei titolari. Serve una rosa con 22-24 elementi di livello top. Ogni giocatore ha una scheda, con un giudizio da 5 a 10, e il Milan bisogna che abbia il meglio, non calciatori appena sufficienti. Gli acquisti, prima di farli, vanno studiati e... capiti, in campo e fuori".