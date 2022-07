"L'anno scorso è stato fantastico, vincere il tricolore è stato molto bello. Sapevamo di avere una squadra di grande talento e che fare la storia era possibile. E alla fine ce l'abbiamo fatta. Il ritorno in autobus è stata un'esperienza straordinaria. In quel momento mi sono reso conto di cosa rappresenti il Milan per la sua gente. I tifosi, appesi ai lampioni e agli autobus solo per salutarci... Me lo ricorderò per sempre. Abbiamo riportato Milano al suo posto". Sono le parole ancora intrise di entusiasmo di Brahim Diaz. In vista della nuova stagione, il dieci del Milan si apre ai microfoni di As e racconta tutte le emozioni che lo scudetto dello scorso anno ha regalato.