Ai microfoni di TMW Radio ha parlato l'ex portiere Simone Braglia. E le concentrazioni non potevano che essere sulla truppa nerazzurra.

Inter, chi i sacrificati per fare spazio a Lukaku e Dybala? Venderebbe Lautaro?

"Io preferisco Lautaro a Dybala, sia per età che per potenzialità ed efficienza. Dybala è un buon giocatore ma l'Inter ha bisogno di giocatori che rendano anche a livello internazionale. E l'argentino lo ha fatto poche volte. Rinuncerei a Dybala per tenere Lautaro. Se arrivasse Dybala, credo debbano salutare Skriniar e un altro elemento per far rifiatare le casse del club".