Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia commenta la decisione di assegnare la Panchina d'Oro del 2023-2025 a Simone Inzaghi: "Se è il premio per le vittorie, allora va bene Inzaghi, che ha vinto lo Scudetto. Ma per me meritava nettamente Gian Piero Gasperini, se prendiamo in considerazione anche altri parametri".