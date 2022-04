I media bosniaci hanno provato ad abbozzare la probabile formazione a cui dovrebbe affidarsi il ct Ivaylo Petev per l'amichevole contro il Lussemburgo, ovvero quella che viene definita come l'occasione per 'salvare la faccia' dopo la sconfitta con la Georgia. Sono diversi i cambiamenti previsti, anche perché lo stesso selezionatore bulgaro ha dichiarato di voler dare spazio a tutti, a partire dai portieri: Nikola Vasilj difenderà i pali da titolare, poi lascerà il posto a Vladan Kovačević come in una staffetta. A centrocampo la scelta è piuttosto limitata: Amir Hadžiahmetović e Amer Gojak potrebbero essere affiancati da Ada Nalić, che giocherà al posto di Rade Krunić, fuori per infortunio, oltre a Gojko Cimirot. In attacco, infine, è incerta la presenza di Edin Dzeko, mentre è più che probabile la presenza dal 1' di Smail Prevljak. Lo riporta Sport1.