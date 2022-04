Edin Dzeko non usa giri di parole per commentare la sconfitta subita in amichevole dalla sua Bosnia per mano della Georgia: "Che dire? Ci hanno fatto gol nell'unica vera occasione che hanno creato, ma non si può sottovalutare nessuno nel calcio di oggi - le parole dell'attaccante interista -. Non abbiamo rischiato nulla, non è così che si gioca a calcio. Penso abbiamo fatto molto meglio nel primo tempo, poi loro hanno fatto due contropiedi. Abbiamo avuto abbastanza occasioni per segnare, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo tanti ragazzi giovani in rosa, non c'è bisogno di criticarli dopo una, due o quattro sconfitte; se torniamo indietro a dieci anni fa, non è la stessa squadra perché c'era più qualità. Ogni sconfitta porta un'atmosfera negativa, ma crediamo che possiamo imparare qualcosa".