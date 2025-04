Il Borussia Dortmund ambisce alla conquista del Mondiale per Club di giugno negli Stati Uniti. Lo garantisce il suo capitano Emre Can, intervistato dalla FIFA: "Lo aspettiamo con trepidazione, questo Mondiale per Club. Non sappiamo davvero cosa aspettarci, e credo che nessuno lo sappia. È il primo torneo in cui potrai misurarti con club di tutto il mondo, le migliori squadre. Non era mai stato fatto prima, quindi sono già emozionato per il torneo e non vedo l'ora".

Ci saranno squadre con culture calcistiche e sistemi di gioco diversi. Non vedi l'ora di metterti alla prova in quell'arena?

"Certo. Vedremo a che punto siamo, vedremo come giocano a calcio le squadre. È sempre molto interessante vedere i sistemi di gioco, il loro stile. E sarà bello vedere come giocano a calcio in tutti i continenti".

Cosa può ottenere il Dortmund in questo torneo? Quali sono i vostri obiettivi?

"Penso che ogni squadra andrà lì per avere successo, per vincere il titolo. Ma non sappiamo cosa aspettarci. Prima di tutto, è importante superare la fase a gironi e poi vedremo, un passo alla volta, fin dove arriveremo. E alla fine sarebbe bello mettere le mani su qualche trofeo".