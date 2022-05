Borja Valero non riesce a nascondere l'amarezza per l'epilogo della Serie A, che ha visto l'Inter, sua ex squadra, cedere il titolo di campione d'Italia ai cugini del Milan per soli due punti: "Poteva finire un po' meglio, ma nonostante questo l'ambiente a San Siro era pazzesco. E' stato bello vedere il pubblico che sosteneva la squadra anche dopo aver capito che non potevano vincere lo scudetto. Questa può essere la base per il futuro del club", ha detto lo spagnolo a Sportmediaset. Prima di aggiungere: "Sicuramente all'Inter avranno sempre l'amaro in bocca perché ce la potevano fare, in un periodo dell'anno non sono stati al massimo e questo lo hanno pagato alla fine".