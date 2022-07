"La passione dei tifosi nerazzurri ha ancora una volta lasciato il segno. Come sempre, quando si tratta di essere presenti, gli interisti hanno risposto alla grande" si legge nella nota pubblicata da FC Internazionale Milano tramite il sito ufficiale che "dopo aver fatto segnare tutti i record di presenza negli stadi, offre nuove disponibilità in abbonamento stagionale, ad un prezzo particolarmente accessibile: A soli 10 € a partita sarà infatti possibile sottoscrivere un abbonamento al terzo anello verde, nel settore posizionato sopra alla Curva. Si tratta di un prezzo che strizza l'occhio in particolare alle tifose e ai tifosi più giovani, spinti dalla volontà di sostenere la squadra di Simone Inzaghi dal vivo.

La data da segnarsi in calendario è martedì 5 luglio: dalle ore 10.30 e fino ad esaurimento dei posti disponibili sarà infatti possibile sottoscrivere l’abbonamento al terzo anello verde a soli 190 €. Permetterà di assistere a tutte le 19 partite casalinghe dell’Inter in Serie A oltre a numerosi benefit: prelazione per l'acquisto dei biglietti per le partite della UEFA Champions League e Coppa Italia, accesso anticipato alla vendita degli abbonamenti per la stagione 23-24.