"Juve-Inter è una sfida scudetto? “Assolutamente sì, senza ombra di dubbio.“Purtroppo paghiamo le fatiche della Champions e di tante partite di livello ravvicinate. Ma credo che a Torino i nerazzurri daranno il tutto per tutto". Lo spiega Paolo Bonolis nel corso di un'intervista a Derbyderbyderby.it, nel corso della quale parla anche delle difficoltà dell'Inter in fase realizzativa: "A inizio stagione l’Inter segnava tanto, adesso la media si è drasticamente ridotta. Per me c’è da considerare un fattore: la sfortuna! Guardiamo a Genoa-Inter: l’Inter ha fatto un sacco di tiri in porta! Il risultato? Zero gol. Incredibile!".

Le piacerebbe Dybala all’Inter?

“Sì, perché è un giocatore estroso. Farebbe assolutamente al caso dei nerazzurri".