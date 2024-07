In una intervista concessa a TuttoJuve.com, l'ex centrocampista bianconero Massimo Bonini, ha parlato così del mercato della Juventus e della competitività della rosa: "Le sensazioni sono positive, l'aspettativa da tifoso è di vincere il campionato. In Juventus è sempre stato questo l'obiettivo iniziale, mi è sembrato strano sentire negli anni scorsi che la squadra doveva arrivare tra le prime quattro. Ricorderò sempre bene le parole di Boniperti, quando ero calciatore bianconero, che ci spingevano verso il successo, lui considerava il secondo posto come una posizione di metà classifica".

Quindi pensi che il direttore Giuntoli stia costruendo una squadra per vincere nell'immediato?

"Assolutamente sì, sono convinto di questo. La Juventus è la squadra più importante d'Italia, quella che conta più tifosi, e pertanto tutti ci aspettiamo che possa lottare fino alla fine per vincere il campionato".