"Tre su quattro italiane passeranno in Europa, il cammino è stato positivo. Deve rincorrere la Juventus, questo non succedeva da tempo e c’è qualche contraccolpo". Nereo Bonato, ex ds del Sassuolo, commenta così il percorso delle italiane in Champions League ai microfoni di Tutto Mercato Web. Elogi in particolare per l'Inter di Simone Inzaghi: "Sono stati bravi, avevano un girone difficile e nello scontro il Barça sono usciti positivamente".