L'ex centrocampista Massimo Bonanni è intervenuto su Tmw Radio per parlare della vittoria dell’Inter contro la Juventus: “Stimo Inzaghi che ha lavorato bene alla Lazio, ma in queste ultime partite non è riuscito a ottenere continuità di risultati. Rimane comunque un grande allenatore e dico che l’Inter è sempre la favorita, la partita del Milan col Bologna ha messo pepe al campionato. La scelta di Inzaghi da parte della società è stata giusta perché ha dato una continuità al gioco di Conte ed è bravo a schierare i giocatori al posto giusto”.

Bonanni, poi, ha valutato le decisioni di Irrati in Juve-Inter: “Non sarei voluto essere al suo posto e al Var non l’hanno supportato. Se dai il primo rigore devi dare anche il secondo. Da giocatore ci provi, ma il contatto è stato lieve".