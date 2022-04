Dopo i due importanti pareggi esterni con Milan e Juventus, il Bologna si prepara alle due gare ravvicinate con Udinese e Inter (recupero della 20esima giornata). A parlarne è Mattias Svanberg, intervenuto ai canali ufficiali del club rossoblu, dove ha risposto anche sulla gara contro i nerazzurri in programma per mercoledì prossimo: "Quella di domenica sarà sicuramente una gara tosta perché loro puntano molto sulla fisicità, ma so che se giochiamo come abbiamo fatto negli ultimi tempi possiamo portare a casa i tre punti. Della sfida contro l'Inter posso dire che ad oggi ci sentiamo di poter fare bene e vincere con tutti".