Col suo bel gol arrivato sul finire del primo tempo, Nikola Moro ha aperto la strada della qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Inter al suo Bologna. Nel dopopartita, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club felsineo, il 25enne spalatino ha espresso così la sua soddisfazione: "È una vittoria molto importante, per tutti: per me perché ho giocato titolare per novanta minuti e per la squadra perché continuiamo a fare bene e vincere.

E’ importante per l’umore e la fiducia del gruppo. Non so dove può arrivare questo Bologna, noi giochiamo gara per gara, siamo come una famiglia, crediamo nelle nostre capacità e quando siamo così motivati sappiamo di potercela giocare con tutti, anche con l’Inter che incontreremo a Milano agli ottavi di finale. Il gol lo dedico a tutti, anche a me stesso: mi alleno tanto tutti i giorni e la rete di oggi mi ripaga e mi dà una spinta in più".