Buona partenza per la prevendita dei biglietti per il recupero della gara tra Bologna e Inter di mercoledì 27 aprile. Tra biglietti acquistati e abbonamenti sono già 20mila le presenze assicurate al Dall'Ara, dove si registrerà con ogni probabilità il record di affluenza stagionale. Il club rossoblu ricorda che fino alla riunione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, i residenti in Lombardia potranno acquistare unicamente in Curva Ospiti e solo con fidelity dell’Inter.