Intervistato dai media ufficiali rossoblu, il capitano del Bologna Lewis Ferguson, autore del gol vittoria ieri al Gewiss Stadium, rivela cosa è successo nell'intervallo della partita che la squadra di Thiago Motta è riuscita a ribaltare in casa dell'Atalanta: "Dopo il primo tempo il mister in spogliatoio ci ha detto che eravamo ancora in partita e di rimanere calmi, siamo rientrati in campo e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Festeggiare la vittoria sotto il settore dei nostri tifosi è sempre bello, loro ci seguono ovunque e ci danno tanto supporto, voglio dedicare a loro il mio gol".

Sabato pomeriggio, per il Bologna ci sarà probabilmente il definitivo esame di maturità contro l'Inter al Dall'Ara: "Ora ci riposiamo e da domani (oggi, ndr) testa alla sfida con l’Inter capolista, non sarà facile ma vogliamo continuare così”.