Dopo la vincente parentesi all'Inter, il binomio Conte-Lukaku potrebbe riformarsi a Napoli. Valerj Bojinov, ex attaccante del Lecce e non solo, ne parla sille frequenze di Radio CRC: "Lukaku e Osimhen sono entrambi grandissimi campioni ed entrambi hanno la possibilità di andare in doppia cifra. Io penso che per Victor sia arrivato il momento di cambiare aria, anche se ha fatto la storia del club azzurro. Se fossi il Presidente del Napoli, cercherei di incassare: non ci sono più le bandiere di una volta. Punterei a fare la plusvalenza, anche considerando che Conte è innamorato di Lukaku e con lui all'Inter ha fatto un grandissimo lavoro. Lukaku ha dimostrato, già l'anno scorso con la Roma, di essere in grado di mettersi in forma per il campionato e fare doppia cifra anche arrivando a fine agosto".