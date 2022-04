Il noto cantante Andrea Bocelli, interista da sempre, intervenuto in un'intervista per il canale YouTube di Fabio Bergomi ha voluto mandare un messaggio a Ionut Radu, protagonista in negativo della gara contro il Bologna: "Io non sono arrabbiato, sono dispiaciuto da tifoso. Ma sono ancora più deluso dal comportamento sui social nei confronti di Radu. Lui è stato in panchina tutto l'anno, umilmente, in attesa di potersi rendere utile. Quando è entrato in campo, non l'ha fatto per questione di giustizia dell'allenatore ma per un problema di Samir Handanovic. Lui ha provato a dare il suo contributo come tutti. L'Inter ha perso in ragione del suo errore? Sì. Dobbiamo crocefiggere un giocatore per questo? Allora ricordiamoci che tutti i grandi calciatori hanno sbagliato rigori. Anche i più piccoli uomini tra noi sbagliano, tutti. E se abbiamo la sfortuna di sbagliare in momenti importanti è perché abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati in quei momenti lì. Lui è entrato in campo in una partita cruciale, che ci avrebbe consentito di superare il Milan; ma non è successo, non solo perché ha sbagliato Radu ma perché hanno sbagliato altri. L'Inter non ha vinto coi suoi 11 giocatori: non abbiamo raddoppiato dopo il gol di Ivan Perisic. Questo non giustifica un atteggiamento crudele come quello che ho letto sui social, l'ho trovato disgustoso. Se a lui dovesse mai interessare il mio inutile parere, vorrei fargli arrivare la mia stima e solidarietà: è un uomo che ha saputo stare in panchina, dove nessuno vorrebbe mai stare. Lo assolvo dalle sue colpe e dalle responsabilità, si faccia coraggio e si scrolli l'errore di dosso al più presto".