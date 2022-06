Arriva un altro endorsement per la candidatura di Arturo Vidal come nuovo centrocampista del Boca Juniors, dopo che il vice presidente xeneize Juan Roman Riquelme non ha fatto mistero che sarebbe un sogno poter ammirare Re Artù alla Bombonera. Questa volta a esprimersi è stato Claudio Borghi, ex allenatore del centrocampista dell'Inter al Colo Colo: "Lì, per me è diventato un giocatore fondamentale - ricorda a Cómo te va? -. Non solo per la sua personalità, ma anche per il suo modo di intendere il gioco. Ho sempre pensato che Vidal sarebbe stato il miglior cinque del mondo, poi nella sua carriera ha cambiato la sua posizione per necessità. Sono d'accordo con Riquelme e penso che Vidal sia un giocatore nato per giocare nel Boca. Boca è simile a Colo Colo in termini di storia. Immagino Vidal nel loro centrocampo, ha grandi doti per dare una mano alla squadra; se va lì, è per fare il titolare".