Juan Roman Riquelme, vice presidente del Boca Juniors, sogna l'arrivo alla Bombonera di giocatori del calibro di Edinson Cavani, Arturo Vidal e Luis Suarez. "Cavani è nato per giocare in questo club, poi da qui a poterlo pagare è un'altra cosa - ha detto la leggenda Xeneizes a Olé -. Se un accordo è possibile? Ascolto tante cose, siamo contenti dei giocatori che abbiamo. Questo tipo di giocatori sono fuoriclasse di alto livello, si sogna di averli, ma è complicato. Ci prenderemo molta cura del nostro club, lo abbiamo preso quando aveva dei debiti eppure in due anni abbiamo messo insieme una grande rosa con giocatori di alto livello e siamo molto contenti di quello che abbiamo. Vidal e Suarez sono delle star, come posso dire che non mi piacerebbe averli qui? Ma prenderli è un'altra cosa".