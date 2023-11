Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Christian Vieri per l'ormai noto scioglimento della Bobo TV così come era conosciuta, con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola come ospiti fissi in trasmissione. Incalzato dall'inviato di 'Striscia la Notizia', l'ex bomber ha spiegato la sua versione dei fatti dopo le parole rilasciate nelle scorse ore da FantAntonio: "Non è vero che voglio prevaricare gli altri, ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private. Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita".

A proposito del 'misterioso' quinto uomo che Cassano ha fatto intendere volesse inserire, Vieri ha risposto con decisione: "Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti".