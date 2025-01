"Felice che Dumfries abbia segnato due gol incredibili. L'anno scorso abbiamo vinto la Coppa quindi siamo la squadra da battere, tutte le partite sono differenti e dobbiamo essere ben preparati. Noi mettiamo la nostra miglior prestazione in campo sempre". Così Yann Bisseck ha commentato a Sportmediaset la vittoria ottenuta questa sera contro l'Atalanta, successo valso la finale di Supercoppa italiana 2025 che i nerazzurri disputeranno con la vincente tra Juventus e Milan.

Come ti stai trovando in questo gruppo e dove può arrivare questa Inter?

"Penso che sto facendo una buona stagione, ma che devo ancora migliorare tanto. In questa squadra è facile giocare, sono felice. Siamo i più forti e vogliamo vincere tutte le competizioni che giochiamo perciò dobbiamo sempre fare il massimo e poi vediamo dove arriveremo".

