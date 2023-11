"Che regalo voglio oggi per il mio compleanno? Voglio la vittoria, ho buone sensazioni oggi". Lo ha detto Yann Bisseck, oggi alla seconda partita da titolare in Champions League, parlando a Mediaset Infinity a pochi minuti dal fischio d'inizio di Benfica-Inter dell'Estadio Da Luz.

Il Benfica resta un avversario pericoloso.

"Hanno grandi giocatori, sono una grande squadra, lo sappiamo. Hanno avuto sfortuna. Noi affronteremo questa sfida con serietà, anche se siamo già qualificati".

Come va l'adattamento in Italia?

"Con me sono tutti gentili e simpatici, sto cercando di imparare la lingua e di adattarmi al calcio italiano".