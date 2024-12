Il difensore nerazzurro Yann Bisseck ha parlato così ai microfoni di Inter TV a pochi minuti dalla sfida contro il Como: “Siamo l’Inter, siamo forti. Sappiamo che possiamo vincere qualunque partita. Se facciamo una grande prestazione stasera vinciamo. Dobbiamo giocare, palleggiare, stare attenti alle loro ripartenza, ma penso che con la nostra qualità creiamo tanto e riusciamo a fare gol.

Strai ruotando molto nei ruoli in difesa.

“Per me non c’è problema, se il mister punta su di me per me è una cosa buona, voglio fare buone prestazioni”.