Graziano Bini, ex difensore dell'Inter, intervistato da TMW Radio parla ampiamente del derby di domenica sera contro il Milan: "L’Inter pare in vantaggio, ma ciò mi lascia un dubbio. Il Milan non è al massimo e per questo i nerazzurri potrebbero prenderla sottogamba facendo rinascere i rossoneri. Edin Dzeko o Romelu Lukaku? Nel derby andrei sul sicuro. Sceglierei Dzeko accanto a un Lautaro Martinez in grande spolvero”.

Un tuo commento sulla situazione Skriniar…

“Skriniar non può essere contestato sulla professionalità. Sui contratti di quel livello, c’è poco da dire. Il PSG ha offerto molto di più ed è normale che il ragazzo faccia questa scelta. Il problema è stata la poca chiarezza mostrata in estate. Ha avuto probabilmente paura dei tifosi, ma ha fatto male, in quanto per ora i tifosi l’hanno sempre protetto e non l’hanno mai fischiato. Doveva essere più chiaro a suo tempo. Qui c’entra molto il procuratore nel discorso: l’unica colpa che do al ragazzo è quella di aver creato una situazione complicata”.