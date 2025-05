"Determinante è stata l'assenza degli impegni di Coppa. Ci poteva stare, senza questi impegni, che l'Inter chiudesse il discorso con qualche giornata di anticipo, ma non dimentichiamo il percorso straordinario che hanno fatto in Europa. Si giocano una finale di Champions, per cui grande onore all'Inter". Così Albertino Bigon, allenatore che col Napoli ha vinto il secondo scudetto nella storia dei partenopei nel 1990, ha parlato a Radio Anch'io Lo Sport del successo appena conseguito dai giocatori di Conte e della stagione dei nerazzurri.